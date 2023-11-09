Медведев заявил, что Украина посылает на фронт «черт-те кого»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании во время посещения полигона Алабино, что Украина посылает на передовую необученных людей, которым просто дали автоматы в руки.

«Вот наш противник сейчас посылает черт-те кого, просто людей «оторвали», автоматы дали в руки — и вперед. Понятно, какие последствия в данном случае», — сказал Медведев.

В октябре Медведев заявил, что Россию толкают к третьей мировой войне. Так он прокомментировал слова нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса и главы комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман о необходимости переноса подготовки украинских военных из Британии на территорию Украины. По словам Медведева, таким образом британские инструкторы станут легальной целью для Вооруженных сил России.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает замену срочной службы интенсивной военной подготовкой. Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут на службу по контракту, а срочная служба будет заменена интенсивной военной подготовкой для граждан призывного возраста.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.