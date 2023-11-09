Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, также были перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS производства США и уничтожены 38 украинских дронов в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Харьковской областях.

В Минобороны РФ указали, что всего с начала спецоперации были уничтожены 533 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8771 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13306 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7035 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15126 единиц специальной военной автомобильной техники.

8 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что над Геническим округом региона средствами ПВО были сбиты три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российские подразделения сбили два истребителя ВВС Украины в зоне специальной военной операции. За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.

Ранее средства ПВО России перехватили ракеты Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО.