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Медведев назвал число принятых с начала года на службу контрактников

Медведев: с начала года на контрактную службу принято около 410 тысяч человек

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала года на контрактную службу в российскую армию принято около 410 тыс. человек. Об этом он сказал во время визита на полигон Алабино в Московской области, видеоотчет с которого опубликован на странице политика «ВКонтакте».

В ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Медведев отметил, что работа по привлечению контрактников в Вооруженные силы РФ идет неплохо и будет продолжаться в следующем году. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что никакого оттока желающих поступить на службу не наблюдается — наоборот, растет число тех, кто готов защищать Россию.

По словам Медведева, хорошо, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации позволяет увеличить сроки подготовки военных.

В октябре зампред Совбеза РФ сообщал о принятии мер по увеличению численности Вооруженных сил России для эффективной защиты независимости, безопасности и суверенитета страны.

До этого Медведев заявлял, что за 2023 год на военную службу поступили 385 тыс. россиян. Отмечается, что 305 тыс. человек поступили на военную службу в ВС РФ по контракту, а еще 80 тыс. в статусе добровольцев.

Ранее в России предложили меры улучшения помощи участникам и ветеранам СВО.

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