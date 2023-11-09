Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил в своей статье, что российские военнослужащие уничтожают уязвимые для дронов отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками.

«Несмотря на то, что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта», — сказано в публикации.

По словам автора, эти системы не предназначены для пехотинцев, которые находятся на передовой.

Он также указал, что российские военные уничтожают украинские войска в окопах с помощью FPV-дронов, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, так как ВСУ на передовой не защищены от БПЛА.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что военные ВС РФ демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет».

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.