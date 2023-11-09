Reuters сообщило о наличии ракет «Яхонт» в арсенале «Хезболлы»

У ливанского шиитского движения «Хезболла» есть противокорабельные ракеты «Яхонт» (экспортный вариант российской крылатой ракеты П-800 «Оникс»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с арсеналом движения.

По информации агентства, «Хезболла» могла получить данное оружие из Сирии во время войны на стороне правительственных войск против вооруженной оппозиции.

Само движение никогда не подтверждало, что обладает этими ракетами.

3 ноября генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла назвал реальной вероятность широкомасштабного конфликта с Израилем.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана писала, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС на Ближнем Востоке. По данным издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

С 7 октября израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны «Хезболлы». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ наносит ракетные удары по ливанским военным объектам. Насралла утверждал, что ЦАХАЛ стянула к границе с Ливаном треть израильской армии.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.