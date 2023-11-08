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Соловьев сообщил о заходе в Абхазию грузинских диверсантов

В Абхазии ищут группу вооруженных людей в горах, подступы к Сухуму закрыты

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

В Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии, в состав которой входят до 50 человек. Об этом сообщает телеканал «Соловьев. Live», ссылаясь на источник в Минобороны Абхазии.

По информации источника, целью захода диверсантов является совершение теракта против аэропорта Сухума.

Как сообщил ТАСС глава МВД Абхазии Роберт Киут, охотники заметили у села Азанта в Гулрыпшском районе республики семь вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, в масках, касках, хорошо экипированы», — заявил министр.

По его словам, у этих вооруженных людей также был дрон, который летал над местностью.

«Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем расстреливать», — сказал Киут.

До этого секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба заявил, что республика в последнее время занимается укреплением своих военных возможностей из-за угрозы деструктивных сил в Грузии.

Ранее Медведев рассказал о причинах признания РФ Абхазии и Южной Осетии.

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