Увольнение командующего силами спецопераций ВСУ назвали пощечиной Залужному

Увольнение командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Виталия Хоренко стало ударом по ВСУ и их главкому Валерию Залужному со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Фабрика новостей.

Кривонос считает, что указ Зеленского об увольнении Хоренко – проявление неуважения к ССО, а также Залужному, которого поставили перед фактом.

«Это пощечина со стороны президента Вооруженным силам и их главнокомандующему», — сказал генерал.

Он напомнил, что генерал Хоренко, согласно военной иерархии, подчинялся Залужному. В связи с этим главкома ВСУ должны были заранее проинформировать об увольнении подчиненного.

До этого сообщалось, что уволенного Хоренко переведут на другое направление. Глава Минобороны Украины утверждал, что экс-командующий ССО нужен ВСУ и снятие его с должности было принято согласно его представлению.

4 ноября бывший командующий силами специальных операций Украины генерал-майор Виктор Хоренко заявил, что не понимает причин, по которым украинский президент Владимир Зеленский снял его с должности. Как отметил генерал-майор, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный тоже не смог разъяснить ему причины увольнения. Хоренко отмечал, что о своем увольнении узнал из средств массовой информации.

Ранее Хоренко сообщал о сложной обстановке в Бахмуте (Артемовске).