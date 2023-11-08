Вашингтон провел бы свою специальную военную операцию в Мексике при антиамериканском перевороте в стране. Об этом изданию Newsweek рассказал основатель американского журнала The American Conservative Скотт Макконнелл.

Он посоветовал на минуту представить, что законно избранного президента Мексики свергли, а в стране произошел антиамериканский госпереворот при поддержке КНР, после чего новый мексиканский режим начал бы искать союза с Пекином.

«Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва», — написал Макконнелл.

Он добавил, что к российско-украинскому конфликту привела «безответственная» политика США. По его словам, в Штатах «узкая группа элиты» заинтересована в расширении НАТО на Восток.

До этого в администрации американского президента заявляли, что решения президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов соответствуют основному закону этой страны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».