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В США усомнились в эффективности танков Abrams на Украине

Forbes: танки Abrams не смогут коренным образом изменить ситуацию на Украине

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Mindaugas Kulbis/AP

Американские танки Abrams, которые США передали Украине, не помогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий. На это в статье для журнала Forbes указал обозреватель Дэвид Экс.

Журналист отметил, что к текущему моменту Киев получил от Вашингтона «сравнимое с одним батальоном» количество танков Abrams. При этом их нельзя назвать неуязвимыми для российских мин и противотанковых ракет.

Более того, автор статьи подчеркнул опасность для указанного вида техники российских беспилотников. В первую очередь речь идет о дронах, оснащенных взрывными устройствами.

«Нет, 31 танк Abrams, который США на данный момент пожертвовали для боевых действий на Украине <...> принципиально не изменят динамику российской специальной военной операции», — написал Экс.

7 ноября газета The New York Times сообщила, что американский президент США Джо Байден не уверен в способности тактических баллистических ракет ATACMS изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу Украины. По данным издания, глава государства предоставил украинскому коллеге Владимиру Зеленского все запрошенные вооружения.

Однако теперь хозяин Белого дома боится, что указанные ракеты окажутся неэффективны. Как указали авторы публикации, одной из причин столь пессимистических настроений является размещение авиации Вооруженных сил РФ за пределами действия ATACMS.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признался, что не видит смысла в поставках крылатых ракет Taurus на Украину.

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