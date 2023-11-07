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Нидерланды направили пять F-16 в Румынию для обучения летчиков ВСУ

Кайса Оллонгрен: Румыния получит пять голландских F-16 для обучения пилотов ВСУ

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Нидерланды направили пять своих истребителей F-16 в Румынию, где на них будут тренироваться летать украинские пилоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

«Пять голландских F-16 отправляются сегодня на авиабазу Фетешти в Румынии. В ближайшее время там откроется учебный центр по управлению F-16 для подготовки пилотов как стран НАТО, так и Украины», — говорится в сообщении Оллонгрен в соцсети X.

2 ноября Кайса Оллонгрен встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым политик обсудила ситуацию в зоне СВО и ряд других вопросов. Тогда Зеленский поблагодарил Нидерланды за решение поставить Киеву ЗРК Patriot и истребители F-16.

О том, что самолеты через несколько недель прибудут в Румынию, говорил 30 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он отмечал, что обучение украинских пилотов начнется примерно в то же время.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские системы ПВО могут сбить все американские истребители F-16, которые страны Запада собираются поставить Украине, за 20 дней.

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