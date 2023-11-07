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В МВД Украины назвали взрыв у помощника Залужного несчастным случаем

МВД: подаривший помощнику главкома ВСУ гранаты предупредил его, что они боевые

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Gleb Garanich/Reuters

Коллега, подаривший помощнику главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые. Об этом сообщила советник МВД Украины Марьяна Рева в эфире всеукраинского телемарафона.

Накануне стало известно, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб Частяков, а его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что гранату помощнику главкому ВСУ подарил коллега.

По словам Ревы, эта граната была подарком. Человек, который преподнес подарок, был опрошен силовиками. В коробке находилась бутылка алкоголя и шесть гранат.

«Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые», — сказала Рева.

Она добавила, что гранаты были направлены на экспертизу. По имеющейся информации можно сказать, что взрыв произошел в результате несчастного случая, неосторожного обращения с боеприпасами.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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