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Бойцы первого батальона из экс-военных ВСУ принесли присягу России

РИА Новости: бойцы батальона Хмельницкого из экс-военных ВСУ принесли присягу РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, составленного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России, передает РИА Новости.

Сообщается, что на церемонии принесения присяги каждый из бойцов произнес следующие слова: «Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Также во время принесения присяги они заявляли, что клянутся «свято соблюдать» Конституцию РФ, «строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников». В конце присяги бойцы этого батальона говорили, что клянутся «достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

Как заявил в беседе с агентством военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого, экс-военный ВСУ Владислав Коваленко, бойцы этого подразделения уже один раз давали присягу украинскому народу. Вместе с тем мужчина отметил, что он и его коллеги не предавали украинский народ, который в настоящее время «находится в заложниках у преступного киевского режима».

«Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским — они как одно целое», — продолжил Коваленко.

Он также сказал, что у украинцев и русских отсутствуют какие-либо различия: у них одна вера и одни традиции. Украинский и русский народы являются одним народом, добавил Коваленко.

В конце октября бывший танкист Вооруженных сил Украины и командир батальона имени Богдана Хмельницкого Андрей Тищенко заявил, что это подразделение поступило в состав российской армии и вскоре отправится на фронт.

Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» в конце прошлого месяца.

В феврале 2023 года стало известно, что в ДНР из украинских военнопленных создали батальон имени Богдана Хмельницкого.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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