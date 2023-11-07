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В Пентагоне заявили об участившихся атаках на военные базы США в Сирии и Ираке

Пентагон: число атак на объекты США в Сирии и Ираке выросло до 38

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Ahn Young-joon/AP

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что число атак на объекты США в Сирии и Ираке с середины октября выросло до 38. Его слова передает РИА Новости.

«С 17 октября было 20 атак в Ираке и 18 в Сирии, итого: 38 атак ракетами и дронами», — сообщил Райдер.

Как пояснил представитель Пентагона, с 17 октября от атак пострадали 45 человек, при этом после 26 октября, когда США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии, атаки продолжились, но о пострадавших не сообщалось.

До этого организация «Исламское сопротивление Ирака» заявляла, что шиитские вооруженные формирования, входящие в нее, нанесли удары по четырем американским военным базам в Сирии и Ираке.

Сообщалось также, что базы США Айн аль-Асад на западе Ирака и Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака подверглись налетам беспилотников. Первую базу атаковали два дрона, вторую — один. Утверждается, что все БПЛА удалось сбить.

Нападения произошли вскоре после отъезда из Ирака госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время переговоров с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани требовал обеспечить защиту американских военных баз.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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