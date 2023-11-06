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На Украине запустили серийное производство аналога беспилотников Shahed

В «Укроборонпроме» заявили о начале серийного производства аналога БПЛА Shahed

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Министерство цифровой трансформации Украины

«Укроборонпром» запустил на территории Украины серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136. Об этом сообщил гендиректор госконцерна Герман Сметанин в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

«Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают», — сказал Сметанин, отвечая на вопрос о серийном производстве беспилотников.

«Укроборонпром», по его словам, сосредоточился также и на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.

4 ноября министерство обороны Украины заявило, что рекордно быстро передало беспилотники своим войскам на линию боевого соприкосновения.

5 ноября в Генштабе ВСУ анонсировали масштабные атаки дронов на регионы России зимой.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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