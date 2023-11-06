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Российские артиллеристы поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Минобороны: российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллерией российской группировки войск «Центр» были нанесены удары по 40 районам сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Савчука, российские артиллеристы поразили пять опорных пунктов противника, а также более 40 районов сосредоточения живой силы и техники украинской армии.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли огневое поражение 120 целям, в том числе 20 артиллерийским позициям противника и двум опорным пунктам Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотниками и танк ВСУ на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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