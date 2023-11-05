Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опубликованы кадры уничтожения российским FPV-дроном расчета гранатомета ВСУ

RT: российский FPV-дрон ликвидировал автоматический гранатомет ВСУ под Угледаром

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали расчет автоматического гранатомета ВСУ с помощью FPV-дрона на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео показал военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

На видеозаписи показано, как беспилотный летательный аппарат приближается к позициям украинской армии, после чего гремит взрыв.

Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и другим приграничным регионам России, заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА. Генерал также призвал союзников продолжать снабжать Киев боеприпасами, так как, по его словам, Украина сможет «добиться успеха», если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия. О зимних планах Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий