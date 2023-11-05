Опубликованы кадры уничтожения российским FPV-дроном расчета гранатомета ВСУ

Вооруженные силы России ликвидировали расчет автоматического гранатомета ВСУ с помощью FPV-дрона на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее видео показал военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

На видеозаписи показано, как беспилотный летательный аппарат приближается к позициям украинской армии, после чего гремит взрыв.

Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и другим приграничным регионам России, заявил бригадный генерал Вооруженных сил Украины Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА. Генерал также призвал союзников продолжать снабжать Киев боеприпасами, так как, по его словам, Украина сможет «добиться успеха», если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия. О зимних планах Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.