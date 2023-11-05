Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Украина является для США балластом, который Соединенные Штаты могут сбросить в подходящий момент.

«Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не позволили произойти тому, что случилось», — отметил он.

Эксперт считает, что американцы могут повторить свой опыт в Афганистане и сбежать с Украины, после чего страны больше не будет.

Когда встанет вопрос о нормализации отношений Российской Федерации и западных стран, уверен Риттер, Вашингтон не вспомнит про Киев.

«Все в конгрессе, все генералы, все те, кто говорил о конце света, никогда больше не поднимут эту тему», — сказал Риттер.

По его мнению, что для высокопоставленных лиц США конфликт России и Украины является только вопросом продвижения по карьерной лестнице. Риттер резюмировал, что Соединенные Штаты бросят Украину, как дурную привычку, и никогда больше не будут вспоминать о ней.

До этого сообщалось, что Скотт Риттер заявлял, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог сорвать летнее наступление бойцов из-за раскрытия планов против ВС России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.