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США попросили Израиль изменить подход к ударам по сектору Газа

NYT: в США рекомендовали Израилю применять в Газе бомбы меньшего размера

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

США посоветовали Израилю применять в секторе Газе бомбы меньшего размера. Об этом пишет газета New York Times.

По данным источника издания, во время недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху конкретные шаги, которые, по мнению американских властей, необходимо предпринять, чтобы сохранить жизни гражданского населения.

«Был ряд разговоров, в которых <…> советовали <…> применять более взвешенный подход в своих операциях», — уточнили в публикации.

По мнению официальных лиц США, Израилю нужно улучшить «методы нанесения ударов по лидерам ХАМАС». В числе рекомендаций — сбор большего числа разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС и использование бомб меньшего размера.

5 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо и израильский премьер Биньямином Нетаньяху заявили о необходимости немедленного освобождения всех заложников в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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