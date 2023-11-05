США попросили Израиль изменить подход к ударам по сектору Газа

США посоветовали Израилю применять в секторе Газе бомбы меньшего размера. Об этом пишет газета New York Times.

По данным источника издания, во время недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху конкретные шаги, которые, по мнению американских властей, необходимо предпринять, чтобы сохранить жизни гражданского населения.

«Был ряд разговоров, в которых <…> советовали <…> применять более взвешенный подход в своих операциях», — уточнили в публикации.

По мнению официальных лиц США, Израилю нужно улучшить «методы нанесения ударов по лидерам ХАМАС». В числе рекомендаций — сбор большего числа разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС и использование бомб меньшего размера.

5 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо и израильский премьер Биньямином Нетаньяху заявили о необходимости немедленного освобождения всех заложников в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.