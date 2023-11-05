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ВС РФ уничтожили танк и пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении

Группировка «Запад» разбила пункт управления БПЛА и танк ВСУ под Купянском

Подразделения группировки войск «Запад» ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский, которого цитирует Минобороны РФ.

По словам военного, общие потери противника на Купянском направлении составили до роты живой силы, танк Т-64 и беспилотник «Валькирия».

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать артиллерийское орудие М777, две САУ 2С1 «Гвоздика», два минометных расчета. Российские бойцы также разбили пункт управления БПЛА и пункт боепитания.

Зыбинский отметил, что подразделения группировки применили авиацию и артиллерию для отражения четырех атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне стало известно, что ВС РФ отразили пять атак украинской армии за сутки на Купянском направлении.

До этого российские солдаты уничтожили в этом районе артиллерию ВСУ и минометный расчет.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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