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ВКС РФ поразили объекты незаконных вооруженных формирований в Сирии

ЦПВС: ВКС России поразили объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибе

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РИА «Новости»

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

«ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск», — сказал замглавы ЦПВС.

По его словам, в районах населенных пунктов Флайфель, Баксамта и Эриха, расположенных в этой провинции, поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления беспилотниками.

Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков Сирии и уничтожили пять складов с оружием.

До этого сообщалось, что в Сирии ВКС России уничтожили до 25 боевиков, связанных с террористической организацией «Джабхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России), в населенном пункте Батента, который находится в 9 км северо-западнее города Идлиб. Группировка этих боевиков была ответственна за атаки на позиции сирийских правительственных сил и гражданскую инфраструктуру.

Ранее в Турции рассказали, когда выведут войска из Сирии.

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