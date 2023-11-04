Израиль обвинил ХАМАС в атаке на военных, пытавшихся открыть маршрут эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале заявила, что палестинское движение ХАМАС напало на израильских военных, которые прокладывали гуманитарный маршрут для эвакуации жителей Газы.

По данным ведомства, военные Израиля пытались открыть гуманитарный маршрут Салах-эд-Дин.

Там напомнили, как представитель ЦАХАЛ на арабском языке объявил, что с 13:00 до 16:00 маршрут Салах-ад-Дин в секторе Газа будет доступен в качестве гуманитарного маршрута для жителей северной части сектора Газа, которые еще не переместились на юг для эвакуации.

«Террористическая организация ХАМАС воспользовалась гуманитарным окном, которое ЦАХАЛ предоставил жителям сектора Газа для продвижения на юг, и террористы обстреляли из минометов и противотанковых ракет войска ЦАХАЛ, которые прибыли и действовали, чтобы открыть путь», — отметили в ЦАХАЛ.

При этом в МИД Катара сегодня заявили, что именно удары Израиля по сектору Газа мешают процессу освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».