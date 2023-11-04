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«Хезболла» нанесла удары по позициям ЦАХАЛ

«Хезболла» атаковала пять позиций ЦАХАЛ в пограничных районах на юге Ливана

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Omar Sanadiki/Reuters

Шиитская партия «Хезболла» с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет нанесла удары по позициям израильской армии на границе с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале формирования, передает ТАСС.

Уточняется, что позиции Израиля были поражены в Эль-Абаде, Джель-эль-Аляме, Эль-Джердахе, Хадеб-эль-Бустане и Эль-Маликии. Отмечается, что были выведены из строя радиолокационные станции, камеры видеонаблюдения и другое техническое оборудование, которое установлено на границе. Израильские войска также понесли потери в живой силе.

4 октября Армия обороны Израиля сообщала, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам «Хезболлы». Кроме того, удары производились танковыми и артиллерийскими снарядами.

До этого генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла порекомендовал арабским и исламским странам прекратить дипломатические отношения с Израилем и перестать экспортировать туда нефть и газ.

Также отмечалось, что Насралла войну Израилю не объявил, но заметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является «переломным моментом», и заявил об абсолютной поддержке ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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