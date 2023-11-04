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Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля нанесла удары по местам хранения ракет «Хезболлы»

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Marwan Naamani/Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на обстрел из Ливана истребители ЦАХАЛ в течение последнего часа наносили удары по объектам «Хезболлы». Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также наносились удары танковыми и артиллерийские снарядами.

Отмечается, что речь шла об ударах по местам хранения ракет и военным комплексам.

До этого генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла порекомендовал арабским и исламским странам прекратить дипломатические отношения с Израилем и перестать экспортировать туда нефть и газ. Насралла подчеркнул, что арабским и исламским государствам следует принять меры, чтобы прекратить нападения Израиля на сектор Газа, а не только разговаривать об этом.

Также отмечалось, что Насралла войну Израилю не объявил, но заметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является «переломным моментом», и заявил об абсолютной поддержке ХАМАС.

Ранее генсек «Хезболлы» объяснил значимость возможной победы ХАМАС и Газы.

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Война в Израиле
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