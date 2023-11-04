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В Минобороны сообщили о перехвате 43 украинских беспилотников

Минобороны России: ПВО перехватила 9 снарядов HIMARS и сбила 43 украинских БПЛА

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Reuters

В Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили девять реактивных снарядов HIMARS.

Также было сбито 43 украинских беспилотника.

«Сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Таволжанки в Харьковской области, Верхнекаменки в Луганской народной республике, Кирилловки, Ялынского в Донецкой народной республике, в районных населенных пунктов Сладкая Булка, Новофедоровка и Пшеничное в Запорожской области», — говорится в публикации.

Также в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы России успешно защитили свои позиции от пяти атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении и нанесли огневое поражение противнику в районе Работино.

Также российские войска отразили пять атак ВСУ под Купянском. В этом случае противник потерял до 210 солдат, а также две БМП, три авто и несколько единиц боевой техники, включая танк.

Помимо этого, скопления ВСУ уничтожили у островов Мелкий и Крынок на Днепре.

Ранее российский разведчик рассказал о срыве поставок снарядов ВСУ под Купянском.

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