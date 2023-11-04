В США прокомментировали заявления «Хезболлы» о втором фронте

Представитель администрации президента США Джо Байдена во время брифинга заявил, что в Вашингтоне не считают слова генерального секретаря шиитской партии «Хезболлах» Хасана Насруллы признаком открытия второго фронта против Израиля. Его слова ТАСС.

«Что касается речи Насруллы, <…> я не думаю, что она стала свидетельством открытия северного фронта [против Израиля] или чего-то подобного», — поделился высокопоставленный чиновник.

До этого высокопоставленный чиновник из Белого дома заявлял, что договоренности о гуманитарных паузах в палестино-израильском конфликте до сих пор нет, несмотря на желание американского президента.

Газета Politico писала, что США запросили у Израиля объяснений удара по лагерю беженцев в Газе. Американская сторона попросила Иерусалим подробно описать ход планирования данной операции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.