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Под Авдеевкой российские бойцы успешно применили опыт Первой мировой войны

WG: бойцы «Пятнашки» взорвали укрепрайон ВСУ под Авдеевкой с помощью подкопа

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Shutterstock

Бойцы интербригады «Пятнашка» прорыли 160-метровый тоннель под Авдеевкой для уничтожения ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале WarGonzо рассказал военкор Семен Пегов.

«Дончане пробовали строить метро и мы решили эту традицию продолжить», — пошутил в разговоре с военкором Семеном Пеговым командир «Пятнашки» Ахра Авидзба.

Он пояснил, что солдаты хорошо знают, что такое лопата, кирка, поэтому «долго фантазировать» не приходилось. Авидзба обратил внимание, что при разработке минной операции недаром обратились к опыту Первой мировой войны. Русские солдаты на линейных направлениях нередко подкапывали и ликвидировали пулеметные точки противника.

Накануне Российские десантники поразили танк ВСУ на Запорожском направлении. Причем, западную боевую машину засек дрон армейского спецназа «Осман». Бойцы оперативно передали координат тяжелой техники подразделению российских десантников, которые поразили цель управляемой ракетой.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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