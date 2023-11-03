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В России ввели особый воинский учет для заключенных

Введен особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы

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Shutterstock

Правительство России ввело особый воинский учет для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, особый воинский учет граждан, отбывающих наказания в виде лишения свободы, будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Постановка на такой учет будет производиться без их личного присутствия, медосвидетельствования, медобследования и психологического отбора.

Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года.

До этого Министерство обороны России предложило внести правки в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми арестованные и задержанные граждане должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях.

Предлагалось исключить из 15-го пункта положения подпункт, согласно которому отбывающие наказание в виде лишения свободы россияне не подлежат воинскому учету. Для таких лиц попросили ввести понятие «особого воинского учета».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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