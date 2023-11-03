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Польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии

Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении госграницы польским самолетом

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Michal Kosc/AP

Польский легкомоторный самолет 2 ноября нарушил воздушную границу с Белоруссией на глубине до 200 м. Об этом заявил руководитель департамента международного военного сотрудничества, помощник главы белорусского министерства обороны Валерий Ревенко на своей странице в соцсети X.

«Польский <...> самолет в процессе патрулирования неоднократно пересек госграницу республики», — написал он.

Согласно информации помощника министра, с начала сентября 2023 года Польша совершила пять инцидентов, которые можно охарактеризовать как «на грани».

Незадолго до этого временного поверенного в делах Польши в Минске Мартина Войцеховского вызвали в МИД Белоруссии, где ему выразили протест из-за нарушения государственной границы польским воздушным судном.

При этом оперативное командование Вооруженных сил Польши не раз опровергало утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Литва и Польша «пакостями» против Белоруссии «выстрелили себе в ногу».

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