«Хезболле» удалось оттянуть к границе с Ливаном треть армии Израиля

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что его организация стянула к границе с Ливаном часть Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает телеканал Al Jazeera.

По его словам, «Хезболла» подвергает себя опасности и риску, но этот риск «полезен и нужен», поскольку движению удалось стянуть к ливанской границе треть израильской армии.

Как отметил Насралла, израильские силы, которая оттянула организация, должны были принимать участие в операции против сектора Газа.

3 ноября Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Власти Ливана ранее подчеркивали, что не желают вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати заявлял, что Ближний Восток будет ввергнут в хаос, если Ливан начнет боевые действия.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана писала, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации издания, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.