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Минобороны раскрыло недельные потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли 1340 военнослужащих

За неделю Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении более 1340 военнослужащих, 22 бронемашины и семь танков. Об этом сказано в сводке Министерства обороны России за период с 28 октября по 3 ноября.

«Российские подразделения «Южной» группировки войск отразили 6 атак и нанесли поражение подразделениям 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики», — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что на том же направлении было уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

Кроме того, за неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам. Только 1 ноября одному из подразделений «Востока» сдались 15 украинцев, которые отказались выполнять приказы своего командования и идти на «мясной штурм».

Всего с 28 октября по 3 ноября 2023 года российские Вооруженные силы нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружения и военной техники, а также по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.

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