Умер вице-адмирал Валерий Исак

Вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Он скончался у себя дома, сообщил «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

Он не назвал причину смерти военного.

Исак ушел в отставку в 2005 году.

Исак родился 25 января 1949 года в Баку. В 1971-м он выпустился из Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2000-м военному присвоили звание вице-адмирала. В 2000–2005 годах Исак занимал должность начальника Главного управления глубоководных исследований министерства обороны России. В 2003-м он руководил испытаниями первой атомной глубоководной станции АС-12, известной также под прозвищем «Лошарик».

До этого сообщалось, что бывший первый замминистра обороны РФ, генерал армии Игорь Пузанов скончался 22 октября. Ему было 76 лет.

Ранее умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал Анатолий Квашнин.