Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль усилил удары по проиранским силам в Сирии

Bloomberg: Израиль стал бить по проиранским боевикам в Сирии, не предупреждая РФ

close
100%
Shutterstock

Израиль усилил удары по проиранским силам в Сирии. Об этом пишет здание Bloomberg.

При этом отмечается, что нередко об обстрелах не уведомляют заранее российскую сторону, что может привести к ухудшению отношений между Тель-Авивом и Москвой.

«Израиль активизировал удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые приблизились к израильской границе. Это событие связано с ключевым сдвигом в израильской политике — теперь Израиль не всегда заблаговременно предупреждает покровительницу Сирии Россию об ударах по территории САР», — пишет агентство.

При этом напоминается о возможности присоединении Сирии, которая до сих пор не заключила мирный договор с Израилем, к войне на стороне ХАМАС.

До этого аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС.

Ранее американская разведка оценила готовность Ирана вступить в войну с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий