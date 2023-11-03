Израиль усилил удары по проиранским силам в Сирии. Об этом пишет здание Bloomberg.

При этом отмечается, что нередко об обстрелах не уведомляют заранее российскую сторону, что может привести к ухудшению отношений между Тель-Авивом и Москвой.

«Израиль активизировал удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые приблизились к израильской границе. Это событие связано с ключевым сдвигом в израильской политике — теперь Израиль не всегда заблаговременно предупреждает покровительницу Сирии Россию об ударах по территории САР», — пишет агентство.

При этом напоминается о возможности присоединении Сирии, которая до сих пор не заключила мирный договор с Израилем, к войне на стороне ХАМАС.

До этого аналитик Bild Юлиан Репке заявил, что Иран открывает второй фронт в войне Израиля с ХАМАС.

Ранее американская разведка оценила готовность Ирана вступить в войну с Израилем.