Разведчики ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады рассказали о сражении с французскими снайперами под Работино в Запорожской области. Рассказ бойца бригады распространило министерство обороны России.

«Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах», — рассказал он.

Также боец упомянул, что в зоне СВО встречал темнокожих иностранцев, сражающихся на стороне ВСУ, а также поляков. По его словам, на Работино ВСУ посылают большое количество бойцов и техники, так что в российских подразделениях научились отличать отряды мобилизованных от частей, укомплектованных из элитных бойцов. Отмечается, что в последнее время атаковать стали чаще именно отряды из плохо подготовленных украинцев, поступивших на службу по мобилизации.

До этого сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ в районах Работино и Вербовое.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.