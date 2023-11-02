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Посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину

BNA: посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину

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Shutterstock

Посол Бахрейна в Израиле вернулся на родину. Об этом сообщило агентство арабского государства BNA.

Издание пояснило, что в свою очередь посол Израиля в Бахрейне покинул территорию королевства.

До этого Бахрейн объявил об отзыве посла из Израиля и разрыве экономических связей с еврейским государством. Это сделали в знак поддержки палестинского народа на фоне израильских действий в секторе Газа, сообщала Манама.

Тем не менее в официальном заявлении МИД Израиля указали, что дипломаты не получали уведомлений от властей Бахрейна об отзыве послов. По словам источника издания The Times of Israel, взаимоотношения между государствами пока стабильны.

Палата депутатов Бахрейна до этого сообщила об отзыве посла из Израиля и прекращении экономических отношений с Западным Иерусалимом в знак несогласия с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Ранее послов в Израиле отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала с Западным Иерусалимом дипломатические отношения.

В МИД Израиля назвали это решение Сукре «капитуляцией» перед терроризмом и Ираном. Подробности — в материале «Газеты.Ru». Также сообщалось о прекращении всех экономических связей между государствами.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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