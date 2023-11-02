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США сохранят мораторий на ядерные испытания

Блинкен заявил, что США сохранят мораторий на ядерные испытательные взрывы

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Luis Barron/Global Look Press

Соединенные Штаты планируют продолжать воздерживаться от испытательных ядерных взрывов и работать над вступлением в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, чьи слова передает пресс-служба Госдепартамента.

«США сохраняют приверженность достижению цели вступления в силу ДВЗЯИ», — утверждает чиновник.

Блинкен подтвердил приверженность американской администрации на мораторий на испытательные ядерные взрывы в соответствии со стандартом «нулевой мощности», который действует на протяжении 30 лет.

«США не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ», — резюмировал он.

Накануне военно-воздушные силы США уничтожили Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска. Тем не менее, утверждают американские военные, им удалось получить важные данные. Причины неудачного пуска будет расследовать специально созданная аналитическая группа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт Сивков заявил, что США не готовы к ядерной эскалации.

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