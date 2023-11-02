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Военный эксперт объяснил, почему Залужный пытается обвинить Запад в провалах ВСУ

Военэксперт Козюлин: Залужный пытается собственный просчет переложить на Запад

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Gleb Garanich/Reuters

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что реализация Киевом «глубокого и красивого прорыва» невозможна. Эксперт обратил внимание, что украинский военачальник пытается сбросить вину за провал контрнаступления ВСУ на тяжелые обстоятельства и западные страны, зная о том, что Киев недооценил степень подготовленности российских войск.

«Игнорирование укреплений и минных полей — серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», — отметил Козюлин.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что России удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором, по его словам, стала и высокая подготовленность военнослужащих РФ.

Залужный в интервью The Economist заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик, подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны. По его мнению, к успеху ВСУ могли бы привести технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Но сейчас западные союзники на шаг отстают в обеспечении потребностей фронта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главкома ВСУ, подчеркнул, что конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об истощении и деморализации ВСУ.

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