В Кремле прокомментировали неудачный запуск США ракеты Minuteman III

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва получала от Вашингтона уведомление об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Представитель Кремля отметил, что подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам.

«Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены», — сказал Песков.

До этого в ВВС США сообщили, что американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Уточнялось, что это произошло из-за неполадок при испытательном пуске. С целью выявить причины аварии была собрана комиссия из представителей профильных ведомств.

16 октября сообщалось, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

МИД РФ также выразил опасение, что США вернут на территорию Британии ядерное оружие. По словам директора Департамента внешнеполитического ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, подобный шаг учитывается в стратегии обеспечения оборонных интересов России. Воронцов добавил, что приостановление действия ДСНВ являлось вынужденным, легитимным и полностью обоснованным шагом со стороны России.

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