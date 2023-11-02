На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко заявил, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и как именно.

«Пришло <…> уведомление о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — поделился Малашко.

До этого Малашко сообщал, что по предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия.

2 ноября в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась тревога.

30 октября в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Областная военно-гражданская администрация украинской территории объяснила источником звуков работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.