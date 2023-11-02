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На подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Малашко рассказал об уроне на подконтрольной Киеву части Запорожской области

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Shutterstock

Глава подчиненной Киеву военной администрации Юрий Малашко заявил, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области были повреждены инфраструктурные объекты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, сколько объектов были повреждены и как именно.

«Пришло <…> уведомление о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — поделился Малашко.

До этого Малашко сообщал, что по предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия.

2 ноября в Одесской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась тревога.

30 октября в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Областная военно-гражданская администрация украинской территории объяснила источником звуков работу средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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