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Чиновника Минобороны арестовали за махинации с пиломатериалами

«Ъ»: чиновник МО РФ арестован за махинации с поставками леса для войск СВО

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Чиновник из министерства обороны РФ арестован по уголовному делу о махинациях с поставками леса в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о заместителе директора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимире Шишове. Минобороны РФ заключило контракт с ООО «ИФК РНГС Капитал» на поставку пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений в зоне спецоперации, в том числе окопов и блиндажей. Обвиняемым по делу также проходит гендиректор фирмы Дмитрий Левченко.

Отмечается, что в 2022 году ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграло тендер на поставку пиломатериалов, но компания поставила их оборонному ведомству по завышенным ценам.

«По предварительным подсчетам, только при реализации этого контракта бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 млн руб.», — говорится в публикации.

Шишова арестовали, так как он курирует часть контрактов, заключенных для нужд спецоперации.

До этого «Коммерсантъ» писал, что офицера Росгвардии будут судить за нарушения при организации защиты Крымского моста.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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