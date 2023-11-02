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Главком ВСУ рассказал о зашедшем в тупик конфликте на Украине

Главком ВСУ Залужный заявил, что военный конфликт на Украине зашел в тупик

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Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По словам военачальника, украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ. В связи с этим он призвал не надеяться на «глубокий и красивый прорыв».

«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — добавил Залужный.

Также он рассказал, что некоторое время не мог понять причин неудач ВСУ в зоне боевых действий. Как он сказал, по всем прогнозам, украинские солдаты должны были «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма» всего за четыре месяца.

Но в результате главнокомандующий армией нашел ответ на свой вопрос. Залужный подчеркнул, что бойцы ВСУ не могут добиться успеха из-за российских минных полей и уничтожения западной техники артиллерией ВС РФ.

В конце он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева поможет только резкий технологический скачок. Выйти из тупика украинским войскам позволит лишь изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом, резюмировал военачальник.

Ранее Валерий Залужный похвалил российские Военно-воздушные силы и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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