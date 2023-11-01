Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне специальной военной операции. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, данная тактика позволила, с одной стороны, сохранить жизни военнослужащих, а с другой — истощить силы противника.

«Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», — отметил Артамонов.

Он добавил, что перехвату инициативы на линии соприкосновения способствовали просчеты украинского руководства, которые привели к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ.

1 ноября обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский написал, что главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному пришлось задействовать последние резервы. Он также указал, что инициатива находится в руках России. Это, по его словам, может отрицать лишь «дилетант».

Тем временем, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина продолжит лишаться территорий, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях.

Ранее в Польше рассказали о проблемах Украины с комплектованием армии.