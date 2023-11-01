Появилось видео с бьющим мину кувалдой бойцом ВСУ

В сети опубликовали видео с украинским военным, который бьет мину кувалдой. Его опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, как солдат бьет по лежащей на земле мине, в то время как сослуживцы просят его остановиться. Военного спросили, что будет, если боеприпас взорвется, на что он ответил, что в этом случае у него есть еще один снаряд.

19 октября Министерство обороны России опубликовало кадры обстрела окопов и укрытий Вооруженных сил Украины на позициях под Белогоровкой. На кадрах ролика, снятых с дрона, видно, как аппарат сбрасывает две гранаты с оперением на украинский окоп, а также, как другой дрон подлетает к укрытию под тентом, и скидывает на него снаряд.

До этого Минобороны РФ представило общественности кадры ударов по позициям ВСУ. В комментарии к видео говорилось, что эти удары заставили украинских бойцов оставить позиции. Конкретное место нанесения ударов не уточняется. Кадры обстрела были сняты камерой дрона в момент определения цели и выстрела.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.