Названа главная уязвимость системы ПВО Украины

Основная проблема противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это ее несистемный характер и низкий уровень защиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Главная проблема — это то, что средства противовоздушной обороны Киева несистемны», — отметил Матвийчук.

Он добавил, что это «сборная солянка», которая разрозненно состоит из всего, что ВСУ получили от разных стран. Эксперт обратил внимание, что, так как система не замкнута, то она не может надежно обеспечивать прикрытие.

Матвийчук подчеркнул, что западные системы ПВО показали «свою полную неспособность» противостоять атакам ВС России. Эксперт обратил внимание, что с «роем дронов» они также справиться не могут.

1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская ПВО может сбить все американские истребители F-16, которые Запад собираются поставить ВСУ, за 20 дней.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.