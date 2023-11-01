Девять солдат израильской армии погибли при попадании ракеты в БТР на севере Газы

Девять солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли на севере сектора Газа в результате попадания ракеты в бронетранспортер (БТР). Об этом пишет газета Haaretz.

Согласно данным издания, израильский БТР был поражен противотанковой ракетой. Всем погибшим от 19 до 24 лет.

До этого армейская пресс-служба Израиля сообщала о перехвате объекта в воздухе в районе Красного моря, южнее города Эйлата. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля обнаружили и перехватили воздушную угрозу в указанном районе.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан говорил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.