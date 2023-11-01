В Польше заявили, что главком ВСУ задействовал последние резервы

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному пришлось задействовать последние резервы. Об этом в своей статье написал обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

По его словам, в конце сентября текущего года российская армия перешла к «активной обороне» почти на всем протяжении фронта. Как отметил Подгурский, кризисные ситуации стали возникать для ВСУ на многих участках. Залужный «был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», заявил автор публикации.

Он также указал, что инициатива находится в руках России. Это может отрицать лишь «дилетант», добавил Подгурский.

30 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул министр, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.