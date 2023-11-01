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В ВСУ предложили западным политикам приехать на фронт

Командир ВСУ посоветовал критикующим армию западным политикам приехать на фронт

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Reuters

Украинский офицер предложил западным политикам и экспертам, которые критикуют действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправиться на фронт и показать себя в деле. Об этом сообщил обозреватель Telegraph Колин Фриман, который побывал на позициях украинских войск.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — сказал этому журналисту командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон».

По словам Фримана, провал ВСУ — «драма», которая, вероятно, «становится реальностью». На этом фоне неудивительно, что моральный дух украинских военных упал, отметил он.

27 октября в Минобороны России заявили о критически низком уровне морали бойцов ВСУ.

До этого аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша отметил, что Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте.

По его словам, у украинских солдат наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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