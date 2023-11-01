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ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: военные РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, эти попытки ротации сорваны на позициях противника в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного.

«Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — добавил начальник пресс-центра.

Ранее Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки улучшили свое тактическое положение на Южнодонецком направлении, заняв свыше десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также рассказал, что авиация «Востока» поразила личный состав и технику противника в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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