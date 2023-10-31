Армия Израиля: удар по лагерю беженцев «Джабалия» — трагедия войны

Представитель армии Израиля Ричард Хехт подтвердил нанесение удара по лагерю беженцев «Джабалия». Хехт назвал произошедшее трагедией войны, сообщает РИА Новости.

Представитель израильских военных заявил, что целью авиаудара был командир ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

Ранее МВД Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа не менее 400 человек погибли и получили ранения.

Израильские военные только за 29 октября атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа. В числе пораженных военных объектов ХАМАС оказались оперативные и наблюдательные командные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что Израиль ночью 29 октября усилил бомбардировки на севере сектора Газа у лагеря для беженцев Джабалия.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что Армия обороны Израиля еще не приступила к проведению широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Дипломат отметил, что в настоящее время военнослужащие страны проводят в палестинском анклаве операцию «с воздуха, моря и суши».

Ранее в ХАМАС оценили готовность движения противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.