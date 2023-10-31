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ВС РФ сбили украинские вертолет и самолеты в Херсонской и Запорожской областях

Минобороны: войска РФ сбили в Запорожье вертолет ВСУ Ми-8 и самолеты МиГ-29

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militarizm.su

Российские войска сбили вертолет Ми-8 и самолеты МиГ-29 за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолеты и вертолет были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Приветного в Запорожской области и Веровки в Херсонской области.

До этого в районе острова Алешкинский в Херсонской области три замаскированные лодки украинских Вооруженных сил Украины были ликвидированы российскими военными. Украинские военнослужащие понесли потери.

В островной зоне также был нанесен удар по позиции ВСУ на Каховском направлении в районе Качкаровки.

Комбат Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявлял, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Российской Федерации в связи с неадекватным восприятием ситуации обществом. По его мнению, с каждым днем Россия становится сильнее, и готовность российского общества намного выше, чем украинского.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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