Жителя Калининграда осудили за попытку вступить в ВСУ

Калининградский бизнесмен, гражданин России и Израиля Андрей Гальчевский осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу», — сообщается в решении суда.

Кроме попытки вступить в Вооруженные силы Украины, Гальчевский также распространял в социальных сетях призывы убивать глав военных комиссариатов в России.

До этого Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе по подозрению в государственной измене гражданина России, который направил украинской стороне сведения по оборонительным укреплениям Крыма.

Ранее ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ.