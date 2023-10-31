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Жителя Калининграда осудили за попытку вступить в ВСУ

Калининградский бизнесмен осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Калининградский бизнесмен, гражданин России и Израиля Андрей Гальчевский осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд.

«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу», — сообщается в решении суда.

Кроме попытки вступить в Вооруженные силы Украины, Гальчевский также распространял в социальных сетях призывы убивать глав военных комиссариатов в России.

До этого Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе по подозрению в государственной измене гражданина России, который направил украинской стороне сведения по оборонительным укреплениям Крыма.

Ранее ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ.

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